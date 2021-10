Tres nous positius i una altra aula (11) afectada per la Covid durant les darreres hores

Andorra la VellaSalut ha informat que en els darreres 24 hores s'han detectat tres nous positius de coronavirus i s'han donat tres noves altes. Així, la xifra total de casos des de l'inici de la pandèmia és de 15.291, i les persones que han superat la malaltia ja s'eleven fins a les 15.064. El nombre de casos actius a aquest divendres continua sent de 97. A més, no hi ha cap pacient ingressat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, ni a planta ni a la Unitat de Cures Intensives, després que s'hagi donat d'alta l'única persona que hi havia aquest dijous.

Pel que fa a la població escolar, hi ha 11 aules (+1) sota vigilància activa, 4 de manera total i 7 en parcial, a banda de 10 aules més en vigilància passiva. Finalment, des de l'inici del Pla de vacunació ja s'han administrat 105.520 vaccins –53.964 primeres dosis, 51.278 segones i 278 terceres–.