Tres noves 'start-ups' s'incorporen al programa Scale Lab Andorra de Crèdit Andorrà

Andorra la VellaEl programa d'hiperacceleració empresarial de Crèdit Andorrà, Scale Lab Andorra, ha invertit en tres noves empreses emergents, amb les quals el programa ja ha invertit en setze empreses des de l'inici i n'ha avaluat més de mil. Les últimes incorporacions són Assembler Institute of Technology, centre de formació per a desenvolupadors i altres perfils tecnològics; Tuvalum, de compravenda de bicicles de segona mà, i Chatwith, empresa de gestió a través de WhatsApp.

La primera, Assembler Institute of Technology és un centre de formació per a desenvolupadors i altres perfils tecnològics, amb seu a Barcelona. Segons informen des de l'entitat, la seva missió és crear una generació de professionals tecnològics amb un mètode d'aprenentatge propi, sense classes ni professors, basat en el desenvolupament de projectes reals i sense cost per avançat. El màster en Desenvolupament de Software s'enfoca a la formació d'alt rendiment per a perfils qualificats.

Tuvalum és una 'start-up' espanyola de compravenda de bicicletes de segona mà a Europa. S'encarrega de la gestió de totes les operacions que intervenen en aquesta mena de transaccions a través de la digitalització i l'experiència de client. Això significa que gestionen els pagaments i els cobraments, la recollida i l'enviament, i la revisió i la certificació de cada bicicleta per comprovar el seu estat. També tenen un servei dedicat a botigues ciclistes per ajudar a impulsar les vendes al detall a escala internacional.

Chatwith.io és una empresa emergent enfocada a ajudar a petites empreses i autònoms a gestionar les seves vendes a través de WhatsApp. És una eina que permet gestionar clients, pagaments, enquestes, campanyes o cites prèvies. Algunes empreses de sectors com el formatiu, l'automoció, el legal, la cosmètica i la bellesa, l'immobiliari o les vendes a distància ja han adoptat aquesta solució per al seu dia a dia.

Scale Lab Andorra s'adreça a empreses innovadores o de base tecnològica, en sectors estratègics per a Andorra, com ara salut i benestar, sostenibilitat, mobilitat, serveis financers o oci i esports, entre d'altres, amb un model de negoci validat i escalable.

El programa ofereix invertir amb imports que van des dels 100.000 euros per projecte amb l'opció de participar en rondes de finançament posteriors fins a una inversió màxima de 500.000 euros per companyia. També simplifica la possible arribada de les empreses a Andorra a través de suport professional i de serveis personals perquè aprofitin els avantatges diferencials que té el país.

En el marc d'aquest programa de suport al creixement empresarial, Crèdit Andorrà també ofereix als seus clients la possibilitat d'invertir en les companyies seleccionades, empreses innovadores qualificades i amb un elevat potencial de creixement, a través d'aquest producte financer, el compartiment SIO Strategic Investment Opportunities Sicav - Scale Lab. Les 'start-ups' interessades a participar en el programa Scale Lab Andorra poden fer la sol·licitud a través de la web del projecte: https://scalelabandorra.com/.