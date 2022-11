Entre tres i sis mesos per una visita al dermatòleg

Andorra la VellaLa dermatologia sempre ha estat una de les especialitats on hi ha hagut que esperar més per tenir una visita perquè el nombre de professionals que s’han convencionat amb la sanitat pública no ha estat mai molt alt. La situació, però ha empitjorat de forma important durant aquest any, segons les queixes reflectides per pacients.

Les diferents fonts consultades han indicat que aproximadament hi ha una espera d’entre tres i sis mesos, segons l’especialista, per poder obtenir una visita. Hi ha casos, segons les mateixes fonts, on les agendes estan tan plenes que s’estan fixant exploracions a mitjan del 2023.

Les crítiques i les queixes venen sobretot per dos factors. El primer és que alguns pacients tenen la sensació que se’ls està enviant cap a la medicina privada on tot és molt més ràpid, però s’ha d’abonar íntegrament la tarifa que és molt més alta que a la CASS. El segon motiu és que hi ha perdones que estarien patint situacions d’angoixa perquè tenen por a que algun indici a la pell marqui possibilitat d’una incidència maligna i han d’esperar mesos sense sortir del dubte.

La petició comuna és que hi hagi un augment dels facultatius especialistes en dermatologia tenint en compte que el nombre de pacients permetria suficient volum de treball per a diferents metges i reduir de forma molt important les llistes d’espera.