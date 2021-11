El Tribunal Europeu de Drets Humans descarta la querella de Moreno

Andorra la VellaEl Tribunal Europeu de Drets Humans ha desestimat la querella que la batlle Maria Àngels Moreno havia interposat, ja que considerava que s'havien vulnerat els seus drets en ser descartada de dos llocs de treballs als quals va optar: al Tribunal de Corts i al Tribunal Superior de Justícia. La querellant considerava que el refús del Consell Superior de la Justícia a nomenar-la per a cap dels dos llocs després d'un procés de selecció era arbitrària ja que responia al fet que la nota atribuïda havia estat fixada sense cap motivació i al·legava, fins i tot, que la decisió havia estat presa a l'avança.

Moreno argumentava que les jurisdiccions andorranes no havien estat imparcials i que havien arribat a conclusions arbitràries en el marc del procés que ella va interposar arran de la decisió del Consell Superior de la Justícia.

Un cop examinats els arguments de la querellant, el Tribunal Europeu de Drets Humans conclou que hi ha "absència d'irregularitats" tant en els processos de nomenaments com posteriorment de la justícia en el procediment que Moreno va interposar i, per tant, destaca que no es pot considerar que hi hagi "una vulneració manifesta del dret a un tribunal establert per llei" que era el que argumentava. En aquest sentit, es conclou que la querella és "manifestament mal fonamentada" i que per tant s'ha de desestimar i, per unanimitat dels tres jutges, un dels quals l'andorrà Pere Pastor, es declara inadmissible.

Cal destacar que en les seves argumentacions la batlle manifestava que els membres del Tribunal Superior que havien estudiat el seu cas no oferien les garanties suficients, i que a més el Consell Superior de la Justícia era un òrgan la composició del qual no complia els estàndards europeus establerts pel Grup d'Estats contra la Corrupció (Greco). En aquest sentit, el Tribunal Europeu de Drets Humans determina que el fet que determinats membres del consell superior siguin membres a temps parcial, d'acord amb el funcionament d'aquest òrgan, no permet concloure que les seves decisions estiguin "automàticament desproveïdes de garanties democràtiques". A més, observa que el Principat "ha respost en aquest sentit a una recomanació del Greco relativa a la modificació de la composició del CSJ, assenyalant que només es podria implementar amb motiu d'una reforma constitucional, especialment àrdua".