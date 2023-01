El Tribunal Superior també rebutja la querella d'Higini Cierco contra Espot

Andorra la VellaHigini Cierco havia presentat una querella contra Xavier Espot on l'acusava de tràfic d'influències i malbaratament de cabals públic. I ho basa en el fet que Espot era ministre d'Interior i Justícia el 2015. Bàsicament, es tractava, segons Cierco, que Espot formava part d'un govern que va prendre decisions que perjudicaven BPA en relació amb la nota del Tresor dels Estats Units (FinCEN) que va acabar amb el banc en situar-lo com a entitat d'alt risc de blanqueig a escala internacional. Incidia també en el fet que la llei BPA va exonerar aquells propietaris de menys del 10% de les accions i aquí hi havia la família Zamora amb la mare i tietes del llavors ministre amb Toni Martí.

La querella no va ser acceptada per la Batllia perquè l'expropietari de BPA no va aportar ni una sola prova de les seves acusacions ni cap acció concreta feta per Espot. Cierco intentava un artifici legal pel qual es presenta una querella no per alguna cosa que algú ha fet sinó perquè no la va fer. O sigui, per omissió. I la presenta set anys després dels fets. Presentar una querella només contra Espot, que era ministre de Justícia i Interior, i no contra tot el gabinet quan les decisions són en conjunt mostra que Cierco només vol anar contra l'actual Cap de Govern. I cal recordar que l'acció legal arriba l'endemà que Espot anunciés que es presentava a la reelecció.

L'admissió a tràmit de la querella ha estat rebutjada també pel Tribunal Superior perquè l'antic propietari del banc intenta carregar a Espot accions en les quals no té res a veure. Si els Estats Units van situar BPA com a entitat de risc de blanqueig i van 'matar' el banc res a veure té això amb Espot, sinó amb el Tresor i els seus 'policies econòmics'. Si l'AREB va fixar que quedaven fora de les responsabilitats els accionistes que tenien menys del 10% de capital a BPA va ser un tema de l'organisme i del Consell que ho va aprovar. Per tant, Cierco ni tan sols ha presentat un suposat delicte atribuïble a Espot perquè l'imputa fets que han decidit altres.