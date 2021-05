On es troben les nou estacions hidrològiques per controlar els cabals dels rius?

Andorra la VellaDes del 2017, a Andorra hi ha nou estacions hidrològiques per controlar els cabals dels rius i poder preveure'n possibles crescudes i anticipar-se a desbordaments. Aquestes estacions estan situades als laterals d'un pont i la gran majoria estan ubicades a les parts altes del país per poder estar alerta, sobretot, a la primavera en èpoques de desgel. A més, totes elles es troben ubicades en punts estratègics del país, tal com va comunicar aquest dijous el director del departament de Protecció Civil, Cristian Pons, a l'estació situada al pont de les Mines, a Llorts, per controlar el riu Valira del Nord.

Pel que fa a la resta, es troben al pont dels Esquirols a Arinsal en el riu d'Arinsal; al pont dels Agrels a Xixerella per mirar el cabal del riu de Pal; a l'hotel Nòrdic d'El Tarter i al pont de la Bartra a Encamp per controlar el riu Valira d'Orient; al pont de l'Aigüerola pel riu dels Cortals a Encamp; al pont del Madriu a la parròquia d'Escaldes-Engordany per mesurar el cabal del riu Madriu; a Bixessarri al pont sobre la CG6 pel riu d'Os de Civís; i finalment al pont de Prada Casadet a Andorra la Vella per on passa el riu Gran Valira.

Així, totes aquestes estacions es troben distribuïdes de tal manera de poder tenir informació sobre les principals conques del Principat. Cal recordar que, a banda de les èpoques de desgel, aquestes estacions són igual o més importants per l'estiu, quan hi ha les pluges intenses que poden provocar crescudes abruptes dels rius en molt poques hores, ja que des de Protecció Civil expliquen que el desgel acostuma a ser més progressiu.

El sistema de les estacions és automàtic i autònom, i mitjançant un sensor es calcula l'alçada del riu, la qual no ha de superar els nivells de pre-alerta establerts per part de Protecció Civil. Quan se superen, s'activa un pla d'actuació per comprovar-ne la situació. Així, aquests nivells de pre-alerta es col·loquen abans que el riu pugui patir desbordaments perquè si no seria massa tard per actuar i evitar danys, asseguren des de Protecció Civil.