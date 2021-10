El túnel del terror d'Encamp tindrà actors professionals i més qualitat

EncampFa 10 anys, el 8 d'octubre de 2011, era notícia...

El túnel del terror que s'organitza per la Castanyada a la parròquia d'Encamp des de fa dues edicions, guanyarà aquest any en qualitat i en professionalitat dels actors. L'activitat comptarà amb una empresa d'atrezzo andorrana que ha treballat amb El Tricicle, Dagoll Dagom, TV3 o Antena 3. A més, els protagonistes són 'persones que han sortit per televisió, que actuen en teatre i que han estat amb grans companyies', segons ha explicat a l'ANA la consellera de Cultura i Afers Socials, Olga Areny.

Encamp acollirà del 29 al 31 d'octubre una nova edició del túnel del terror, una de les atraccions de la celebració de la Castanyada i que enguany coincidirà amb una festa de Halloween organitzada pel joves d'Encamp. El túnel estarà ambientat en les pel·lícules Insidious i Paranormal activity. 'Volem que faci molta por i que sigui una cosa molt elaborada', ha indicat Areny.

Després de dos anys realitzant aquesta activitat, l'objectiu de la pròxima edició és consolidar-la i augmentar-ne la qualitat. Per aquest motiu, la consellera espera que se superin els 3.000 visitants que van passar pel soterrani del Complex Esportiu d'Encamp l'any passat.

Com a principals novetats, es manté la ubicació però s'allarga el recorregut. El pressupost també augmenta una mica respecte a passades edicions i rondarà els 30.000 euros, 'dels quals gairebé la meitat es recuperen amb entrades', ha afirmat la consellera de Cultura. Aquestes passen de 3 a 5 euros. 'Pugem el preu però també la qualitat del túnel', ha recalcat.

Respecte a la possibilitat d'oferir el túnel més dies, Areny ha reconegut que 'l'any passat es van formar algunes cues, però per qüestions de pressupost, de moment, no s'allargarà'. L'atracció restarà oberta durant els dies 29, 30 i 31 d'octubre amb dos passis diaris, un de tarda i l'altre de nit. Es tracta d'una activitat per a tots els públics, tot i que els menors de 12 anys hauran d'accedir-hi acompanyats per un adult.

Un altre dels actes que es faran a la parròquia en aquestes dates és la festa de Halloween que organitza la comissió de joves d'Encamp el 29 d'octubre. Hi haurà un concert de Kayo Malayo, una disco-mòbil i una festa fluo, on el públic, a més d'anar disfressat, portarà polseres i collarets fluorescents.