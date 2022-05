Ucraïna està guanyant la guerra?

BarcelonaDesprés de la retirada de Kíiv i de les localitats del nord d'Ucraïna, Rússia ho apostava tot a la carta del Donbass. Però en aquesta zona de l'est, les coses tampoc no estan anant gens bé per a Moscou. Més aviat al contrari. Els intensos bombardejos sobre Khàrkiv, la segona ciutat més gran d'Ucraïna, han devastat la ciutat però no han aconseguit que caigui en mans russes. I, de fet, en els últims dies, els defensors ucraïnesos de la ciutat han aconseguit fer retrocedir l'exèrcit rus fins al punt que, aquest mateix dilluns, l'exèrcit ucraïnès havia arribat ja -des de Khàrkiv- a la frontera amb Rússia, segons ha informat el governador de la regió.

Una mica més al sud, en aquest mateix front del Donbass, l'exèrcit rus sí que ha avançat en els últims dies i ha capturat la petita ciutat d'Izíum. Però s'hi ha quedat encallada. Tant és així que Rússia "probablement ha abandonat ja l'objectiu estratègic d'encerclar les tropes ucraïneses" fent una pinça des d'Izíum fins a la ciutat de Donetsk, segons l'anàlisi que feia aquest diumenge a la nit el think tank nord-americà Institute for The Styudy of War (ISW).

Aquesta organització, que fa un seguiment detallat de la guerra, creu que l'exèrcit rus ha desistit d'aquesta fita -un dels principals objectius militars que tenia l'ofensiva al Donbass- per concentrar els esforços a fer-se seva tota la regió de Lugansk, més a l'est, perquè sembla un repte més factible. Així doncs, segons l'ISW, després del "fracàs de diverses operacions ofensives a Izíum", Rússia prioritzarà ara la batalla per Severodonetsk, a la regió de Lugansk, cosa que "donaria lloc a un encerclament de tropes ucraïneses menys profund del que s'esperava inicialment".

"Ucraïna pot guanyar la guerra", diu Stoltenberg

El mateix secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, es va veure amb cor diumenge a la nit d'afirmar que "Ucraïna pot guanyar la guerra". "No van poder prendre Kíiv, s'estan retirant dels voltants de Khàrkiv, la seva gran ofensiva al Donbass s'ha estancat. Rússia no està assolint els seus objectius estratègics", va dir Stoltenberg. Una opinió que comparteix l'analista militar Pol Molas, president de la Societat d'Estudis Militars (SEM) de Catalunya, que assegura que Ucraïna "té moltes opcions", de fet, de guanyar la guerra. Una victòria que passaria per fer retrocedir les tropes russes fins a la línia de front inicial a Donetsk i Lugansk i alhora també fins a Crimea, cosa que suposaria una clara victòria ucraïnesa i que a hores d'ara resulta "un objectiu realista i assolible", diu Molas.

Com és possible? Per començar, la retirada russa del front nord, a Kíiv, ha permès a Ucraïna redirigir tropes cap al front del Donbass: dels 40.000 efectius que tenia a l'inici de la invasió en aquesta regió s'ha passat a 120.000, segons Molas. També hi ha el factor de l'espai aeri, on Ucraïna també s'ha desenvolupat millor del que s'esperava. Al Donbass, els avions ucraïnesos també han deixat en evidència les forces antiaèries russes. A tot plegat s'hi sumen "tots els reforços i el material" que Ucraïna està rebent dels aliats occidentals, diu l'analista, i apunta també que, en aquesta zona, les posicions defensives ucraïneses s'han estat preparant des del 2015 i estan cobrant un peatge important a les tropes russes.

Segons l'ISW, de fet, "les forces russes probablement s'han quedat sense reservistes preparats per al combat, la qual cosa ha obligat el comandament militar rus a barrejar soldats de molts tipus diferents, incloses empreses militars privades i milícies apoderades, en unitats aparentment regulars de l'exèrcit i infanteria naval". L'exèrcit ucraïnès assegura que uns 2.500 reservistes russos s'estan entrenant en les regions russes properes a la frontera amb Ucraïna, amb l'objectiu final de sumar-se a l'ofensiva russa. Però el think tank nord-americà veu "poc probable que aquest nombre de reservistes generi prou força per refer unitats russes perdudes", que s'eleven al 20% del total en algunes zones.

El problema del nom

El problema de Vladímir Putin és, però, que la invasió d'Ucraïna segueix sent una "operació militar especial" i si no declara la "guerra" no pot cridar a la "mobilització general", de forma que seguirà tenint problemes d'efectius, apunta Molas. Però el president rus encara es resisteix a fer aquest pas perquè "una mobilització general podria generar-li un problema intern", diu Molas, com ara una revolta civil.

Mentrestant, a Mariúpol, l'exèrcit rus continua llançant atacs d'artilleria, aeris i navals sobre la planta metal·lúrgica d'Azovstal, però els soldats ucraïnesos que la defensen mantenen encara les seves posicions. Arreu del sud d'Ucraïna, en les zones sota control rus, els soldats del Kremlin "estan fortificant els assentaments que han ocupat, cosa que indica que l'objectiu rus és el control permanent de la zona", afegeix l'ISW. Tot i així, segons Molas, les forces ucraïneses no tindrien difícil recuperar terreny en aquest front, "que és molt més volàtil", i fer retrocedir Rússia de nou fins a Crimea.