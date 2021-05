La UE, oberta a discutir la suspensió de patents de les vacunes contra la Covid-19

Disponible en: cat

BarcelonaLa presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, s'ha mostrat aquest dijous disposada a parlar d'una possible suspensió de les patents de les vacunes contra el covid-19, després que ahir el govern de Joe Biden als Estats Units anunciés el seu suport a aquesta proposta liderada per l'Índia i Sud-àfrica dins de l'Organització Mundial del Comerç (OMC).

"La UE està preparada per debatre qualsevol proposta que afronti la crisi d'una manera efectiva i pragmàtica. És per això que estem disposats a discutir com la proposta dels Estats Units per una exempció de les proteccions de propietat intel·lectual per a les vacunes del covid-19 pot ajudar a aconseguir aquest objectiu", ha dit Von der Leyen aquest dijous al matí durant un discurs al European University Institute de Florència.

La decisió de Biden, anunciada dimecres a la nit per l'ambaixadora dels Estats Units davant l'OMC, Katherine Tai, ha forçat la Unió Europea a moure's de la seva postura, que fins ara dins de l'OMC havia sigut reticent a suspendre les patents. Tant dins de l'organisme com a fora, la UE havia rebutjat fer aquest moviment i argumentava que una suspensió de patents no aconseguirà elevar la producció global de vacunes perquè el problema real és la falta de matèries primeres.

També el Parlament Europeu va rebutjar formalment aquesta proposta en una votació el 27 d'abril, en una resolució dels partits d'esquerra que plantejava la suspensió de patents de les vacunes contra el covid-19 i que va rebre 153 vots a favor i 454 vots en contra. El PSOE va votar en aquell moment en contra de la suspensió de vacunes, malgrat que dies abans el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, havia defensat la proposta durant el darrer debat al Congrés sobre l'estat d'alarma i també en la Cimera Iberoamericana celebrada a Andorra. Aquest dijous, la vicepresidenta Carmen Calvo hi ha donat també suport i moltes veus socialistes s'hi han sumat a través de Twitter.

Aplaudiments a Biden

El moviment dels Estats Units ha sigut rebut aquest dijous amb alegria per part de les organitzacions humanitàries i ONG que havien defensat la necessitat de suspendre les patents. "Els EUA han fet un pas valent per a la solidaritat mundial al donar suport a la suspensió de patents per a vacunes contra el covid-19. L’administració Biden posa la vida de la gent de tot el món per davant dels beneficis d’uns quants gegants farmacèutics i dels seus accionistes. Ara, d'altres com la UE o el Regne Unit han de fer el mateix. Només compartint coneixement i tecnologia es pot accelerar la producció de vacunes. L’única manera de posar fi a la pandèmia és fer-ho globalment", deia a Twitter aquest matí Amnistia Internacional.

També Metges Sense Fronteres (MSF) ha aplaudit la "decisió valenta" de Biden, perquè donarà accés als països més pobres a les eines mèdiques indispensables per aturar la pandèmia global. "Molts dels països de baixos ingressos en què treballa MSF només han rebut el 0,3% del subministrament mundial de vacunes contra el coronavirus, mentre que els Estats Units han aconseguit suficients dosis per protegir tota la seva població i encara li queden més de 500 milions de vacunes sobrants", diu l'ONG en un comunicat.

També el govern de l'Índia, país que és el principal productor de vacunes del món, ha sortit aquest dijous a "agrair" al govern de Joe Biden que se sumi finalment a la seva proposta per un alliberament temporal de vacunes. També ho ha fet el president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa, l'altre impulsor, juntament amb l'Índia, de la proposta dins de l'OMC. "Per als països que actualment no tenen capacitat de fabricació en determinades tecnologies mèdiques, la suspensió podria obrir més opcions de subministrament i evitar que els països depenguin només d'un o dos proveïdors. Allà on existeix la capacitat de subministrament actualment, es pot utilitzar per produir vacunes de covid i d'aquesta manera millorar el subministrament disponible per a totes les nacions", ha dit Ramaphosa en un comunicat.