UL vol impulsar el jovent

Andorra la VellaUnió Laurediana + Demòcrates + Acció + independents aposta per una parròquia on s'escolti la veu dels joves. Aquest dissabte a la tarda la candidatura es va trobar amb més d'una trentena de joves lauredians i lauredianes per compartir opinions i escoltar els seus neguits i dubtes sobre diferents temes que els afecten com l'habitatge a preu assequible, el futur de la universitat i la dinamització de la parròquia.

La feina feta els darrers quatre anys ha posat al jove al centre, posant en valor i impulsant la Colla Laurediana, responsable d'organitzar les diferents activitats que es desenvolupen a la parròquia relacionades amb el jovent, i la creació de l'espai Jove, un centre destinat als infants de la parròquia a partir d'onze anys, com explica la número dos de la candidatura, Mireia Codina "vam començar amb un local que ens semblava que estava prou bé i que, per sort, s'ha quedat petit. És un dels objectius que volem plantejar a futur, ampliar aquest local davant la demanda que hi ha, ja que és un espai que el jove s'hi sent molt a gust i és un pol de referència per a ells".

D'altra banda, la residència universitària és una prioritat evident, pel fet que permetrà l'ampliació de l'oferta d'estudis a la parròquia i que els joves puguin escollir quedar-se al país per continuar amb els seus estudis. El projecte planteja un espai de coworking per facilitar l'emprenedoria i que els joves empresaris i empresàries puguin desenvolupar els seus negocis. La instal·lació també preveu habitatges de lloguer assequible, perquè els joves que es vulguin emancipar tinguin una alternativa per fer-ho, i espais de socialització on treballar, interactuar i projectar-se professionalment.

En relació amb els joves una altra prioritat és la creació d'una comissió de treball conjunta, com explica Codina "volem continuar treballant i fer de Sant Julià de Lòria un lloc accessible i amable perquè tothom hi tingui el seu espai. La intenció és que els joves puguin compartir els seus neguits i fer-nos propostes".