Unicef Andorra ja ha recaptat prop de 80.000 euros per al poble ucraïnès

Andorra la VellaEl conflicte a Ucraïna compleix aquest divendres cent dies. Des del primer dia de l'inici de la guerra, Unicef Andorra va posar en marxa una campanya per ajudar al poble ucraïnès que fins avui dia ha aconseguit recaptar fins a 79.110,85 euros. L'acció ha tingut tres onades de comunicació diferents i ha estat basada en premsa escrita i xarxes socials. Els fons recaptats han permès proporcionar accés a aigua potable, subministraments de salut i higiene i atenció psicosocial.

Al llarg d'aquests cent dies, Unicef Andorra ha distribuït 3.060 tones mètriques de subministraments mèdics i de salut per a gairebé 2,1 milions d'infants i famílies en zones afectades per la guerra. Tanmateix, més de 288.000 infants s'han beneficiat de material per al seu aprenentatge i més de 187.000 han rebut educació informal o formal.

L'ajuda per part d'Unicef també ha permès arribar a més de 612.000 infants i cuidadors amb suport de salut mental i psicosocial; més de 52.000 infants s'han beneficiat de la gestió de casos i serveis de referència, i 16.700 dones i nenes han estat assistides per casos de violència de gènere.