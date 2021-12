La Unió Hotelera vol que la llei del tabaquisme permeti triar als locals petits

Andorra la VellaFa 10 anys, el 9 de desembre de 2011, va ser notícia...

La Unió Hotelera d'Andorra ha manifestat el seu posicionament respecte a la futura llei del tabaquisme. El portaveu de la UHA, Joan Antoni Azurmendi, ha expressat que 'no volem la prohibició total'. La seva proposta seria que els locals grans hagin de tenir un espai per a fumadors i un per a no fumadors, i que els petits puguin triar si volen permetre el fum o no, però que respectin les normes de ventilació i que senyalitzin degudament si es pot fumar o no.

La proposició de llei del tabaquisme, presentada pels dos grups parlamentaris per petició popular, es troba actualment en tràmit parlamentari en període d'esmenes, que s'allargarà fins el proper 19 de desembre. Pel moment, la comissió de Sanitat es troba en el procés de contactar amb els col·lectius afectats per poder contemplar el seu posicionament abans de decidir les esmenes que es presenten.

Un dels col·lectius amb els que es vol parlar, però que encara es troba a l'espera de poder expressar la seva opinió, és el de l'hoteleria. Pel que els afecta directament, la proposta de la Unió Hotelera és que no hi hagi una prohibició total. I el que té més clar el portaveu de la UHA, Joan Antoni Azurmendi, és que 'el que no volem és el que van fer a Espanya', referint-se a la primera fase que va obligar els restauradors a invertir en obres per separar els espais, i que després no van ser amortitzades perquè es va fer la prohibició total.

Així, Azurmendi assenyala que la millor opció per al seu sector seria una llei que permeti cert marge de decisió. Sobretot pel que afecta als bars i restaurants més petits opina que haurien de ser els mateixos els que triessin si volen o no permetre que es fumi a l'interior. El que sí que considera important és que estigui ben indicat amb cartells si es permet o no fumar, i que els que ho consentin tinguin la ventilació adequada.

Per als establiments més grans, en canvi, sí que es podrien establir algunes imposicions. El que es voldria fer és que hi hagi l'obligació de tenir una zona de no fumadors, ja que els més grans s'entén que poden disposar d'alguna sala per a fumadors i una altra per a no fumadors. Azurmendi reconeix que l'opció més fàcil per aquesta llei seria la prohibició total directa en tots els establiments, però assegura que aquesta no és la millor via, ja que podria suposar pèrdues econòmiques per a molts empresaris.

Pel que fa a l'evolució parlamentària, el termini d'esmenes finalitza el proper dia 19 de desembre, i abans de presentar-les, la comissió vol haver consultat a tots els sectors afectats. Des del grup parlamentari socialdemòcrata, la consellera general que pertany a la comissió de Sanitat, Sílvia Bonet, explica que la voluntat és poder mantenir l'essència de la llei, ja que 'és el que ha volgut la gent', però indica que encara no s'ha pogut estudiar bé el text a causa de la prioritat del pressupost.