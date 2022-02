La Unitat de Cirurgia Vascular tanca per la poca demanda i els pacients s'hauran de desplaçar a Barcelona

Escaldes-EngordanyTal dia com avui de fa 10 ays, el 27 de febrer de 2012, va ser notícia...

La Unitat de Cirurgia Vascular de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell tanca per la poca demanda i els pacients que fins ara hi eren atesos s'hauran de desplaçar a la Clínica Pilar Sant Jordi de Barcelona, mitjançant conveni CASS- Assistència Sanitària Col·legial. Així s'ha informat des del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària a través d'un comunicat en el que es posa de relleu que a partir de l'1 d'abril, els doctors Joaquim Jubert i Eduard Montull no continuaran prestant els seus serveis a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

El SAAS ha recordat que els pacients han estat informats individualment, a través d'una carta, així com també els facultatius del país, mitjançant un comunicat adreçat al Col·legi de Metges. La col·laboració amb el centre barceloní estableix un tracte preferencial pels pacients del Principat d’Andorra, en especial pel que fa a evitar demores per primeres visites (referides per metges de capçalera o metges especialistes) i programació de cirurgia.

La Unitat de Cirurgia Vascular va ser creada l’any 2004, dins de l’Equip d’Atenció Especialitzada de Cirurgia General i Especialitats Quirúrgiques, i es va atorgar la cobertura d’aquest Servei als doctors Montull i Jubert del Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de la Clínica Pilar Sant Jordi de Barcelona, establint una consulta mensual els dijous a la tarda i divendres al matí, amb reserva de quiròfan els divendres a la tarda. Poc temps després de la creació de la Unitat de Cirurgia Vascular l’activitat quirúrgica s’esvaeix de manera que es van traspassar les consultes de dijous a la tarda a divendres a la tarda, sense realitzar cap activitat quirúrgica.