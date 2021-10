La Universitat Carlemany inaugura seu i reforça Sant Julià com a l'enclavament de la docència al país

Sant Julià de LòriaEl ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, la Universitat d'Andorra, les escoles dels diferents sistemes educatius i, des d'aquest dimecres, la Universitat Carlemany se suma a l'oferta educativa que ofereix Sant Julià de Lòria i que posiciona la parròquia com a l'enclavament de la docència al país. El nou centre ha inaugurat aquest dimecres la seva seu, en un acte presidit pel cap de Govern, Xavier Espot i José Creuheras, president de Grupo Planeta. La seu està ubicada a l'emblemàtica casa IVO, al número 47 de l'avinguda Verge Canòlich.

Creuheras ha destacat que el Grupo Planeta té "l'esperit de millorar la nostra societat. Volem que surtin alumnes preparats però també bones persones”. Ha posat en valor la comunió d'interessos del Grupo Planeta i Andorra, assenyalant el que considera valor diferencial de la Universitat Carlemany. “Aquesta universitat està molt implicada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, la internacionalització: el nostre projecte és internacional com ho és el d'Andorra, d'estar oberts al món, i també la qualitat, característica de tots els projectes que fem, d'ensenyament, de claustre, de preparació d'alumnes”.

De la seva banda, Espot ha destacat que “el procés d'obertura econòmica sempre ha concebut l'ensenyament com un dels seus pilars bàsics. Deu anys després, continuem creient més que mai en l'educació com un instrument clau per generar noves oportunitats i coneixement. Al seu torn, estem plenament convençuts que Andorra ofereix l'entorn ideal per a afavorir la creació d'universitats o qualsevol classe d'ensenyament especialitzat, i la implantació de la Universitat Carlemany és un bon exemple”.

També han assistit a l'acte el CEO de Planeta Formación i Universidades, Carlos Giménez, qui ha destacat que “la Universitat Carlemany és una realitat que en un any ha superat el miler d'alumnes matriculats", i el cònsol Josep Majoral, que ha valorat positivament l’impacte del nou centre a l'economia local, assenyalant que “l'ampliació de l'oferta educativa que suposa la Universitat Carlemany també ve acompanyada per la creació de llocs de treball coberts per andorrans la seva majoria, la qual cosa és molt bona noticia, i més en els temps que estem vivint”.

L’acte, conduït pel rector de la universitat, Ramon Copons, ha comptat amb la presència d'Ester Vilarrubla, Ministra d’Educació i Ensenyament Superior així com de la M. I. Sra. Roser Suñé, Síndica General i; del Sr. Miquel Nicolau, rector de la Universitat d’Andorra. La Universitat Carlemany, que obrí les seves portes l’any passat, pertany a Planeta Formación y Universidades, la xarxa internacional d’educació superior de Grupo Planeta. La universitat està orientada al desenvolupament sostenible i busca contribuir a l’ocupabilitat del seu alumnat mitjançant una formació de qualitat i sense límits.

Aquest octubre iniciarà un nou curs acadèmic, que comptarà amb vuit titulacions de grau i més de mil estudiants procedents de més de trenta nacionalitats.