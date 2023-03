Unnic obre les portes amb la previsió de completar l'aforament

Andorra la VellaUnnic, el centre d'oci integral que incorpora el Gran Casino d'Andorra, ha obert les portes de manera oficial aquest dissabte en una primera visita per a les autoritats i ho farà per al públic general a partir de les 17 hores d'aquesta tarda. El centre, que compta amb un aforament de 1.500 persones, preveu completar les places disponibles tenint en compte que s'han exhaurit totes les reserves dels quatre espais de restauració que inclou. El director general d'Unnic, Ivan Armengod, ha explicat que "és un dia molt especial per nosaltres", ja que es portava dies esperant l'obertura d'aquest 4 de març, i ha recordat que més enllà del casino, es tracta "d'un centre d'oci i entreteniment" el qual només adreça el 20% de la seva oferta al joc.

Pel que fa a l'arribada de públic, Armengod ha posat en relleu que totes les taules de restauració "estan plenes des de fa una setmana" malgrat que no s'ha fet una campanya de promoció exhaustiva. En aquest sentit, ha refermat que "preveiem que serà un dia molt especial perquè hi haurà molta gent i potser no podrem donar entrada a tothom". Paral·lelament, i per tal de donar el millor servei a les persones que s'apropin, ha recordat que Unnic compta amb una plantilla d'uns 200 treballadors, els quals es distribueixen entre les zones de joc i les de restauració. Una vegada feta oficial l'obertura, ja s'han habilitat tots els telèfons de reserva, així com la pàgina web, des d'on els visitants també podran fer les seves reserves prèvies. De fet, ha apuntat que ja s'han notificat les primeres reserves de cara a la setmana vinent.

Tot i la qualitat de l'edifici i dels elements que hi ha a l'interior, el director general d'Unnic ha manifestat que la despesa mitjana de cada persona pot variar molt en funció de la tipologia de públic. "En restauració, podem tenir persones que vinguin a dinar per 100 euros perquè fan el menú degustació, però també poden fer un entrepà i un refresc per 10 euros", ha indicat. A més, ha afegit que aquesta situació també es produeix amb les màquines i les taules de joc, ja que els usuaris podran fer apostes més o menys elevades tenint en compte que no hi ha límits mínims fixats. A banda, qui ho desitgi també podrà disposar de zones VIP amb màquines i taules pròpies i gaudir així d'una jornada amb més privacitat.

L'accés de públic a les zones de joc també permetrà esbrinar quina és la relació residents-turistes que visiten Unnic: "Les persones que entrin a l'àrea de joc s'han de registrar i identificar, i amb això sabrem el percentatge de població andorrana o resident que ens visita", ha afirmat. En el cas de la restauració aquest càlcul es farà més difícil, però "pensem que serà un espai obert a tot el públic que viu a Andorra i també pels visitants que venen al país". En aquest cas, Armengod ha recordat que el casino estarà obert de diumenge a dijous fins a les tres de la matinada, i els divendres i dissabtes fins a dos quarts de cinc perquè s'enllaçarà la zona de joc amb el 'music bar', que també actuarà com a discoteca.

De cara a les setmanes vinents, el director general d'Unnic ha anunciat que també es preveu l'organització de tornejos professionals de jocs com pot ser el pòquer. Això serà possible gràcies a la col·laboració del Grup Orenes, qui es dedica a l'organització d'aquesta mena d'esdeveniments. Una de les plantes subterrànies del centre, on està l'aparcament, incorpora una zona privada de tornejos adreçada a aquelles persones que vulguin una privacitat total.

Per la seva banda, el conseller delegat de Jocs SA, Marc Martos, ha mostrat "bones sensacions" de cara a aquesta obertura destacant els esforços que s'han hagut de fer durant tot aquest temps per tal que el projecte sigui una realitat. "Estem molt contents perquè com a negoci nou hi ha coses que no acaben de funcionar bé del tot i demano paciència. Tot i així, amb el boca-orella s'han fet esforços perquè Unnic pugui estar ple tots aquests primers dies", ha dit. També ha donat més importància a l'obertura recordant els problemes amb els quals s'ha hagut de lidiar durant la construcció posant exemples com la guerra d'Ucraïna, la falta de subministraments i la inflació.

Finalment, el ministre de Turisme i Telecomunicacions en funcions, Jordi Torres, s'ha mostrat convençut que el nou centre integral d'oci serà una palanca més per diversificar el turisme del Principat. "Aquí culmina l'aposta que va fer el Govern d'aquesta legislatura i de l'anterior on es va treure la licitació per poder tenir un espai de joc a Andorra. És un complement molt important pel turista del país i, com s'ha dit moltes vegades, no és només joc, sinó que també hi ha moltes més ofertes que ens ajuden a diversificar la nostra oferta turística", ha explicat. Així doncs, Andorra ja compta des d'ara amb un altre element per apropar visitants a un país que també ha explorat altres modalitats de turisme més allunyat del comerç.