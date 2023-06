UNNIC rep 500 sol·licituds d'informació per l'emissió d'accions

Andorra la VellaEl casino UNNIC ha rebut més de mig miler de sol·licituds d'informació després de l'anunci de l'empresa sobre l'emissió d'accions, tal com informa RTVA. Un fort interès que porta els gerents de l'empresa a recomanar adquirir-les com més aviat millor, ja que s'adjudicaran per ordre d'arribada.

En qualsevol cas, recorden que el procediment de compra i el procés de verificació no començaran fins aquest dilluns.