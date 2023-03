Els usuaris de L'espai reben formació sobre l'aplicació de les TIC a la salut

Andorra la VellaL'espai de la Fundació Crèdit Andorrà ha acollit aquest dimarts a la tarda el taller preventiu 'Com ens poden ajudar les noves tecnologies en la nostra salut?', una conferència que ha impartit la infermera especialista en infermeria geriàtrica, Mònica Duran, davant d'una vintena de persones i que ha centrat en la importància del coneixement d'aquestes eines.

Durant la ponència, Duran ha destacat que tenir accés a continguts i a recursos d'informació de qualitat pot ajudar a les persones grans a autoformar-se, a relacionar-se i a tenir una vida més saludable. "Sovint coneixen les clàssiques aplicacions per a comunicar-se. I ja està bé socialitzar, però n'hi ha d'altres de noves que estan apareixent i que són interessants perquè estan enfocades a certes patologies" ha exposat la infermera mentre afegia que, a tall d'exemple, algunes d'aquestes ja permeten el control de la leucèmia o el control de la tensió. "I això facilita molt la cura d'un mateix" ha assegurat Duran.

De fet, la infermera geriàtrica està convençuda que hi ha una bretxa digital que afecta aquest sector de població i que, per combatre-la, és important que s'eduqui a les persones grans amb relació a aquestes tecnologies de la informació. "Disposar de certes habilitats, competències i coneixement és rellevant actualment. Cal saber fer-ne un bon ús i tenir una actitud proactiva en aquest àmbit" ha assenyalat. En aquest sentit, Duran ha explicat també la importància de la seguretat digital. "A vegades no hi pensem, però a les xarxes circulen milers de dades personals. Hem de ser conscients a qui permetem accés a certa informació per a l'ús que en pugui fer" ha ressaltat Duran. "A vegades les persones grans no llegeixen la lletra petita o no la identifiquen, i llavors és fàcil que facilitin moltes dades sense ser-ne conscients" ha lamentat.