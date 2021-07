La Val d'Aran aprofitarà la fusta dels boscos per alimentar calderes de biomassa com la de l'hospital de Vielha

Vielha e MijaranEl Conselh Generau d'Aran ha començat els treballs per a l'aprofitament de fusta dels boscos aranesos. Els treballs d'extracció s'han iniciat a la pista forestal de Tuca-Pontet, on es preveu recollir 650 m3 de fusta procedent d'arbres de menys de 28 cm de diàmetre, d'acord amb els estudis realitzats pels tècnics responsables del projecte, i que s'aprofitaran per alimentar calderes de biomassa com la que s'està instal·lant a l'Espitau Val d'Aran. El projecte de gestió forestal desenvolupat pel Conselh d'Aran, amb la col·laboració dels ajuntaments i EMD aranesos, té com a objectiu poder gestionar els recursos forestals de la l'Aran mitjançant una silvicultura activa, respectuosa amb la biodiversitat i generadora de llocs de treball.

L'objectiu d'aquests primers treballs és recol·lectar un volum de fusta de 650m3 per convertir-la en estelles que serveixin per a alimentar calderes de biomassa com la que s'està instal·lant a l'Espitau Val d'Aran, segons ha explicat la síndica d'Aran, Maria Vergés. En aquest sentit, ha assenyalat que el Conselh porta més de dos anys treballant amb els ajuntaments i EMD d'Aran en aquesta nova estratègia forestal, que "es basa en un aprofitament sostenible dels recursos, apostant per la bioeconomia i les energies renovables, alhora que es cuiden els boscos i es diversifica la l'economia de la Val", ha explicat Vergés.

El conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, Francés Bruna, ha indicat que en aquests moments, la fusta amb la qual trebalen procedeix d'arbres de menys de 28 cm de diàmetre, prèviament marcats segons l'estudi dut a terme pels tècnics responsables del projecte, que posteriorment es transporta fins al Centre de Logística de Biomassa de Les, que entrarà en funcionament en els pròxims mesos.

Amb aquests treballs, l'Aran engega aquest projecte de gestió forestal sostenible que busca disminuir la dependència dels combustibles fòssils, al mateix temps que s'aposta per una energia més barata, renovable i amb menys emissions i que ajuda a millorar la resiliència dels boscos aranesos.