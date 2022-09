Vanessa Mendoza assegura que ha rebut amenaces de mort

Andorra la VellaLa presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza, afirma haver rebut amenaces de mort, ella mateixa l'associació que presideix. Ho ha manifestat en el marc de la protesta proavortista que s'ha dut a terme aquest dimecres entre la plaça de la Rotonda de la capital i la Coprínceps d'Escaldes, on l'entitat femenista ha llegit el manifest del Dia d'acció global per un avortament legal i segur. La marxa ha comptat amb la participació d'una trentena de persones, entre les quals hi havia la presidenta de l'Institut dels Drets Humans a Andorra, Elisa Muxella, i representants sindicals.