El veí de la Seu d'Urgell acusat d'abús i pornografia infantil va pagar fins a 16.000 euros a un menor per "fer de tot"

LleidaEl veí de la Seu d'Urgell acusat de pornografia infantil i abús de menors va pagar durant més d'un any un total de 16.000 euros a un noi de 14 anys per "fer de tot". La víctima ha explicat al judici que es fa aquest dimecres a l'Audiència de Lleida que amb l'acusat van practicar sexe oral, masturbacions, tocaments i penetració. A més, tant ell com una altre noi de 16 anys, li van enviar imatges sexuals explícites perquè l'acusat els les demanava sota amenaça. L'acusat, per la seva banda, ha reconegut que els nois li enviaven imatges sexuals però diu que eren ells els que les hi enviaven i que moltes "ni les veia". Ha reconegut haver pagat al primer 5.000 euros en total però que "pensava que no feia res de dolent i que no era tan greu".

La Fiscalia ha rebaixat la petició de pena dels 28 anys i mig de presó als 27 anys i 11 mesos en descartar el delicte de grooming perquè la segona víctima no era menor de 16 anys.