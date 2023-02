Els veïns desallotjats de l'avinguda Santa Coloma sabran dilluns quan poden tornar a casa

Andorra la VellaEls veïns que van haver de ser desallotjats de casa seva a l'avinguda Santa Coloma 28 sabran dilluns quan poden tornar a casa. En aquest sentit, cal destacar que aquest dissabte s'instal·laran, tal com ha comentat aquest divendres al matí el cònsol menor, David Astrié, uns aparells de control per seguir l'evolució i saber si hi ha algun moviment i dilluns és previst que es comprovi que "tot està en ordre". Si és així, es comunicarà als veïns quan poden tornar als seus habitatges, si bé és segur que com a mínim fins al dilluns hauran d'estar-se als hotels o als habitatges on ja estan passant aquests dies.

Aquest divendres a la tarda ha tingut lloc una reunió entre tècnics, comú i la propietat i s'ha posat sobre la taula que els treballs de consolidació de l'estructura ja han finalitzat i que ja s'està a la recta final de la substitució d'un tub de clavegueram. També s'està ultimant la fase per segellar les esquerdes de l'immoble.

Com s'ha esmentat, dissabte s'instal·laran uns aparells que mesuraran possibles moviments al llarg del cap de setmana i ja dilluns s'avaluaran els resultats. Un cop es tinguin, es podrà "comunicar oportunament quan podrien tornar a casa els veïns", segons confirmen fonts comunals.

Cal recordar que dijous de la setmana passada el comú d'Andorra la Vella va decidir desallotjar per precaució els veïns dels tretze pisos i el comerç situat als baixos de l'edifici de l'avinguda Santa Coloma, una mesura que es manté fins que es completin els treballs de consolidació de l'immoble.