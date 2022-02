Verdú fa el 22è lloc en el Supergegant dels Jocs

Andorra la VellaJoan Verdú ha debutat aquesta matinada als Jocs Olímpics de Beijing. Ho ha fet en la prova de supergegant on ha acabat amb un temps d'1.22.92, a 2.98 del guanyador, que ha estat del guanyador, que ha estat l’austríac Matthias Mayer, amb 1.19.94, fet que li ha valgut acabar en la 22a posició final. Aquest és el millor resultat de Verdú en uns Jocs Olímpics, després de les seves participacions a Sochi 2014, i PyeonChang 2018, on va obtenir el seu millor resultat al a combinada, en ser 27è

L'esquiador ha comentat que "estic satisfet vist que el supergegant no era l’objectiu. Aquest any quasi bé no l’he pogut entrenar. Com que he fet les Copes d’Europa, vaig arribar ahir i no vaig poder provar la neu aquí a Xina que és molt diferent". A més a més, Verdú ha afegit que "l’última part, que és molt plana i on es necessita aquest feeling de neu i mantenir la velocitat, sí que he notat que em notava molt estrany, no podia mantenir la velocitat i he perdut bastant. Tot i així, content".