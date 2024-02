La versió en anglès del text íntegre de l'acord d'associació es publicarà al març i en català al juliol

Andorra la VellaEl text de l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea està tancat, però encara no s'ha donat el vistiplau definitiu perquè s'està fent la revisió jurídica que garanteixi que no hi ha cap problema legal amb el text. Per tant, el document és un esborrany a l’espera que acabi la revisió jurídica. El document íntegre es farà públic tan bon punt estigui enllestit el redactat final. Es penjarà a la web en anglès la segona quinzena de març i en català al juliol.