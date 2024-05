Mas veu amb bons ulls que l'FC Andorra jugués a Encamp

EncampCom cada dilluns de Pentecosta, Encamp ha celebrat la Diada de Sant Romà de Vila, que ha comptat amb la celebració de la missa a l'església, un ball de sardanes i una graellada popular amb música en directe. Així, l'aplec ha reunit més d'una cinquantena de persones, entre les quals hi havia l'equip comunal encampadà encapçalat per la cònsol major Laura Mas.

La cònsol ha parlat del parc de l'Ossa que ja és operatiu per a la població, però encara queda per obrir la part final. D'aquesta manera, Mas preguntada per la seva obertura total, ha comentat que tots els serveis estarien operatius a l'estiu i que "cap a finals de juny hauria d'estar acabada". Pel que fa a les opinions dels ciutadans, la cònsol ha assegurat que la gent està "molt contenta", tenint en compte que és un projecte en el qual "van participar i va votar un jurat popular".

Finalment, preguntada sobre les novetats respecte a l'estadi de Prada de Moles, Mas ha recordat que des del comú sempre s'han ofert a facilitar recursos al rugbi perquè es quedessin "fins al mes de setembre i fins i tot una temporada més". En el cas que el FC Andorra hagués de tornar a la parròquia encampadana, la cònsol ho ha valorat com un fet "positiu", ja que és "una parròquia esportiva" i "totes les disciplines que puguin jugar a la parròquia millor i més si és la federació". Cal recordar que el retorn a Encamp estaria, en cas que es produeixi, vinculat al descens de l'equip que presideix Gerard Piqué al qual només pot salvar un miracle esportiu. Ha acabat remarcant que el comú no té "cap mena de decisió a prendre en aquest àmbit".