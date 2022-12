El vídeo de la campanya de Govern per conscienciar els turistes sobre l'estalvi energètic

Andorra Turisme engega aquest dilluns una campanya de comunicació enfocada a fer arribar als turistes les noves mesures d’estalvi i eficiència energètica. L’objectiu és donar a conèixer les recomanacions d’estalvi energètic del país, així com posicionar el Principat "com una destinació 'eco-friendly', conscienciada amb la situació actual".

D'aquesta manera, la campanya de comunicació s’inicia aquest dilluns tant a Andorra com a Espanya, concretament a Catalunya, València i Aragó, i pel que fa a França, s’activarà a partir del 7 de desembre a les regions d’Occitània i Nova Aquitània.

Per aquesta promoció, s’ha previst un pla de comunicació específic a les xarxes socials mitjançant posts patrocinats en diferents formats. L’acció s’integra dins dels missatges de comunicació de la campanya d’hivern, informen des d'Andorra Turisme.

A més, es reforçarà la comunicació a la pàgina web www.visitandorra.com, on s’ha creat contingut 'adhoc'. També s’inclourà tota la informació a la newsletter que s’envia a la base de dades dels AndorraWorldfans, i com ja és habitual, la campanya se sostindrà, també, amb les xarxes socials d’AndorraWorld.

Per aquesta acció s’ha creat un nou concepte creatiu. En total, s’han posat en marxa quatre noves creativitats que fan referència a l’hivern, les compres, l’hostaleria i la restauració.

El concepte creatiu es basa en l’acció d’apagar i encendre els llums, tot fent referència a l’estalvi energètic. La idea gràfica es resol amb una imatge dinàmica amb un fons negre que simula la llum apagada i on s’observa un interruptor amb la paraula 'off' amb el missatge 'apaguem els llums', que es contraposa amb la imatge d’un interruptor en la posició 'on' amb el missatge 'engeguem experiències'.

La voluntat d’aquesta campanya de comunicació és informar de les mesures que aplica Andorra, conscienciar de les mateixes i incentivar als turistes se sumin en la pràctica d’aquestes recomanacions, per tal de millorar la situació energètica actual.

