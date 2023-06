(Vídeo) Els consells de Protecció Civil de cara a la revetlla de Sant Joan

Andorra la VellaProtecció Civil ha compartit un vídeo en les seves xarxes amb els consells més importants per a gaudir de les revetlles de Sant Joan de la forma més segura possible. En primera instància recorden que resulta obligatori comunicar al comú pertinent totes les fogueres que es vulguin fer i que aquestes hauran de ser autoritzades. També ressalten la importància de no saltar per sobre de les fogueres i de no portar ni fer servir materials inflamables per avivar el foc.

Les fogueres de Sant Joan s'han de comunicar al comú pertinent i han d'estar autoritzades.

Escolteu més consells per a una #revetllasegura de la mà de @BombersAndorra #méspreparatsmésresilients pic.twitter.com/Cc4bUA6RWR — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) 20 de junio de 2023