El vídeo dels bombers rescatant amb helicòpter a Oliana un escalador atrapat

OlianaEls Bombers de la Generalitat han rescatat aquest divendres un escalador al terme municipal d’Oliana. L’home havia patit ferides en una caiguda i havia quedat atrapat en una zona de vegetació inaccessible.

L’avís de l’accident s’ha rebut cap a un quart d’una del migdia. L’accidentat ha informat a Emergències que tenia una luxació a l’espatlla i no es podia moure del lloc on estava, de molt difícil accés. Els Bombers han activat una dotació terrestre i l’helicòpter del GRAE de la Seu d’Urgell, que s’han desplaçat fins a aquest indret.

Efectius del GRAE han localitzat l’escalador, l’han immobilitzat i amb l’han pujat fins a l’helicòpter amb els estris habituals en aquests rescats. Tot seguit l’han traslladat fins a l’Aeroport de la Seu perquè des d’allà fos portat a un centre mèdic per ser atès.

Tot coincidint amb l’inici del cap de setmana, els Bombers han fet una nova crida a la població perquè extremi la precaució en les seves activitats al medi natural, ja sigui per practicar esports de muntanya o per buscar bolets, tenint en compte que aquests dies s’hi espera una gran afluència a causa de la meteorologia. La previsió per aquests dies és de sol i temperatures altes per l’època. Així ho ha informat Ràdio Seu.

Francesc Martínez, oficial responsable dels GRAE, recomana especialment planificar bé la sortida, fer activitats que encaixin amb les pròpies possibilitats, consultar la previsió del temps, reforçar l’atenció en zones de risc o als possibles cartells de prohibició i agafar punts de referència per no perdre’s.