(Vídeo) Les fortes ventades a Arinsal impedeixen enganxar les màquines per a la neu

Andorra la VellaLa força del vent en l'últim temporal d'aquesta setmana ha quedat registrat en un vídeo que s'ha penjat a les xarxes. L'escenari són les pistes d'Arinsal on el tècnic ha d'enganxar amb una cadena a un suport de la màquina per aplanar la neu. La força del torb és, però tan gran que no el costa horrors aproximar-se al punt de suport perquè el vent el fa anar enrere. Al final, però ho aconsegueix.