(Vídeo) L'inici de la tractorada entre Guissona i Ponts des d'un helicòpter

Andorra la VellaEls pagesos catalans han començat el tall de les carreteres que envolten Ponts a les sis de la tarda. Trànsit de la Generalitat ha fet públic un vídeo gravat des d'un helicòpter on es veu l'inici de l'acció reivindicativa. El tram gravat és entre Guissona i Ponts, a L-313, una de les rutes per accedir a Andorra des de Barcelona. Les imatges mostren com els tractors van cap al punt on han col·lapsat la via a partir de les sis.