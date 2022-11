(Vídeo) Majoral exposa els danys que l'incendi ha provocat al Centre Cultural i de Congressos

Sant Julià de LòriaEl cònsol Major de Sant Julià de Lòria ha publicat un vídeo en les seves xarxes en què explica quins són els danys definitius causats per l'incendi que s'ha produït aquesta matinada al Centre Cultural i de Congressos. Majoral recalca que són únicament materials i que no cal lamentar cap persona ferida. Els danys, això sí, han estat importants. Ara per ara es desconeix la causa de l'incendi i, per tant, caldrà esperar els resultats de la investigació que ha iniciat el cos de Bombers.

Sobre l’incendi que aquesta matinada ha afectat el Centre Cultural i de Congressos:

El més important és que no hi ha hagut danys personals.

Els danys materials, però, han estat importants.

Estem a l’espera de determinar l’origen i les causes de l’incendi

Gracies @BombersAndorra pic.twitter.com/CfbYN2Y55t — Josep Majoral (@josep_majoral) 9 de noviembre de 2022