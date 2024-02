El vídeo que mostra totes les matrícules personalitzades del Principat

Les matrícules personalitzades són una característica dels vehicles d'Andorra que crida l'atenció en altres països com Espanya on això no és possible. S'ha fet públic un vídeo on suposadament hi ha totes o gairebé totes les matrícules personalitzades. La major part són tres lletres i dos números o a la inversa, però hi ha algunes que criden molt més l'atenció. Per exemple: PIZZA, SIONO, DIRTY...

El cost d'aquest 'caprici' depèn de la combinació. El més car és només dos caràcters. I hi ha un parell a Andorra. Per exemple: F1. Fer una matrícula amb un número i una lletra té un cost de sis mil euros. A més se n'han de pagar dos-cents cada any com a taxa. Aquest pagament, anual però és aplicable a totes les matrícules personalitzades.

Una matrícula amb cinc lletres, com MOLNE, val tres mil euros. Si són quatre lletres i un número ALBA8 (la de Ferrariman) són mil. Amb tres lletres i dos números el cost són 500 euros i si són dues lletres i tres números, el més econòmic, val 300.