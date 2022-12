(Vídeo) Els sindicats asseguren que Andorra era meravellosa fins que Demòcrates s'ho ha carregat

Andorra la VellaEls sindicats han compartit un vídeo per promocionar les manifestacions que se celebraran aquest dijous dia 8 contra la pujada de salaris establerta per Govern, considerada com a insuficient per part de les entitats socials. En una part de la campanya asseguren que "viure a Andorra en 2011 era meravellós" fins que Demòcrates, els youtubers i el lliure mercat agressiu han posat fi a això.