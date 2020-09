El virus dona un respir a l'Hospital

L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha vist reduïda la pressió a què el sotmet la Covid-19. Tot i que aquest divendres Govern ha compabilitzat 16 positius més que en la darrera actualització de dades feta fa dos dies, amb 234 casos actius al país, el centre sanitari "només" té quatre pacients ingressats a planta, i no queda ningú a la Unitat de Cures Intensives, segons ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Així, l'home de la Seu d'Urgell que era a l'UCI ha estat traslladat a planta aquest mateix divendres al migdia, i segons Benazet, "dos dels que queden a planta també seran donats d'alta ben aviat".



Pel què fa al cribratge escolar, que dijous va començar de manera voluntària l'alumnat del país, el ministre ha explicat que segueix "a bon ritme, sense incidències" i "amb un percentatge elevadíssim, per sobre del 95%". De fet, dijous van passar per l'Stop Lab 834 estudiants. Benazet ha explicat que "del cribratge d'ahir hi ha algun positiu, però molt menys d'allò esperat, ara s'estan creuant dades amb les infeccions de les activitats d'estiu, però en tot cas serien un màxim de 5 persones".



El ministre també ha volgut repassar les dades de tests practicades al país des de l'inici de la pandèmia, l'1 de març i fins aquest 31 d'agost, això és abans de començar el cribratge al món educatiu. En aquest període s'han realitzat 15.232 PCR, 31.314 TMA i prop de 140.000 test serològics. "Busquem i busquem, i trobem i trobem, i així anem analitzant la població amb mecanismes com aquests per mirar de garantir que no es propaguin els contagis", ha resumit.



Malgrat la quantitat de proves, Benazet ha insistit la població perquè faci un ús responsable de l'Stop Lab d'autocribratge. "Que ho facin com a màxim un cop al mes, perquè la pressió és molt alta, i que valorin si estan en una situació de risc", ha dit.