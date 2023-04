Visita laurediana al Papa Francesc

Sant Julià de LòriaMossèn Pepe Chisvert ha fet pública la presentació dels actes de celebració del ‘Mes Canòlich’ que començarà l’1 de maig. El més destacat, tot i que encara no hi ha data, i que no serà durant el mes de maig, és que es prepara un pelegrinatge a Roma que inclourà una visita al Papa Francesc. Aquest viatge no està definit del tot, però el mossèn ha donat per fet que es realitzarà. No s’ha determinat qui podrà ser present en aquest desplaçament al Vaticà.

Sant Julià de Lòria iniciarà el proper 1 de maig el ‘Mes Canòlich’ per continuar amb els actes de celebració dels 800 anys de la troballa de la Mare de Déu, que es clouran amb el tradicional aplec que tindrà lloc el 27 de maig. D’aquesta manera, tal com han explicat aquest dilluns la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, i el rector de la parròquia de Sant Julià, mossèn Pepe Chisvert, ambdues administracions han organitzat tot un seguit d’activitats que se sustenten sobre cinc dimensions: la religiosa, la cultural, l’esportiva, l’educativa i la social. Les activitats s’iniciaran la tarda del dia 1 de maig amb la presentació del llibre ‘Petita història de Canòlich’ (18 hores), una obra de Pilarín Bayés que es repartirà de manera gratuïta entre tots els caps de casa de la parròquia; un repic de campanes a l’església parroquial (19 hores), i una missa presidida per l’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, on tornarà a l’església una talla amb fusta policromada original de la Mare de Déu de Canòlich que custodia la família Marfany.

De cara al dimarts 9 de maig, Chisvert ha posat en relleu que hi haurà la presentació de la nova litografia de la Mare de Déu de Canòlich, a càrrec de l’artista Sergi Mas, i també la presentació de l’auca de Canòlich amb color organitzada per Càritas parroquial. L’acte tindrà lloc a partir de les 18 hores a la sala Sergi Mas de Casa Comuna i, posteriorment, la litografia es posarà a la venda a un preu de 50 euros per tal de recaptar fons per a Càritas parroquial. L’exemplar, a més, comptarà amb la signatura original de l’artista. A banda d’aquesta acció, al despatx de Càritas també es vendran unes banderoles de Canòlich, a un preu de 10 euros, que tenen com a objectiu guarnir tots els balcons de la parròquia durant aquest mes de maig.

Uns dies més tard, el dijous 18 de maig, es presentarà l’exposició ‘Clixé de Canòlich’, una mostra que també tindrà lloc a la sala Sergi Mas i que es podrà visitar fins al dissabte 1 de juliol. En aquest cas, Codina ha manifestat que l’exposició està basada en fotografies històriques de diferents anys de l’aplec de Canòlich que es combinen amb càmeres fotogràfiques de la col·lecció personal de Fernando Herrador. “Ell ens va oferir tota la seva col·lecció de càmeres i ens va sorgir la idea de vincular-ho amb les fotografies”, ha indicat la cònsol.

Després d’aquests primers dies de celebració, es donarà el tret de sortida als actes més especials de Canòlich. Així, a partir del dia 20 de maig, el comú obrirà per tercer any el Santuari una setmana prèvia a l’aplec per tal que qui ho desitgi pugui pujar a veure a la Verge. Segons ha assenyalat Codina, aquesta acció “és una de les coses bones que han quedat de la Covid i, per tant, com té molt bona acollida i la gent gaudeix molt de poder pujar aquella setmana, reprenem aquesta activitat i pensem que serà quelcom que quedarà consolidat a la parròquia”.

Precisament, el mateix dia 20 es preveu una pujada dels geganters de Sant Julià de Lòria al Santuari per celebrar el seu 40è aniversari. D’aquesta manera, una vegada els integrants de la colla pugin per la carretera podran gaudir d’un dinar popular. En aquest sentit, Codina ha volgut destacar l’esforç que representa aquesta acció pels geganters pel fet de fer la pujada a peu i ‘carregats’ amb els gegants. Al llarg del mateix dia també tindrà lloc una pujada amb bicicleta fins al Santuari i el contacontes ‘En Pere Peixet’ que acollirà la Biblioteca Comunal Universitària a partir de les 11 hores.

Entrant al detall dels actes més eclesiàstics d’aquest ‘Mes Canòlich’, Chisvert ha exposat que del 22 al 27 de maig se celebrarà la ‘Setmana jubilar’. Així, el dia 22 s’oferirà una missa per als lauredians majors de 65 anys al Santuari de Canòlich, que seran traslladats amb transport sociosanitari ja que es tracta de persones amb mobilitat reduïda. El 23 de maig serà el torn d’un aplec de la gent gran, també a Canòlich, organitzada per l’associació de la gent gran de la parròquia. En aquest cas, hi haurà una missa i repartiments de pans, a banda d’un dinar popular.

Totes les activitats organitzades es clouran, com s’ha esmentat anteriorment, el dissabte 27 amb la celebració de l’aplec de Canòlich. Codina i Chisvert han explicat que la jornada començarà amb una aviada de coets a les 8 hores i una missa, també a les 8 hores, a l’església parroquial. Una vegada finalitzi l’eucaristia, començarà la tradicional pujada a peu fins a Canòlich, la qual comptarà amb un guia de muntanya i amb un punt d’avituallament a mig camí. Una vegada s’arribi al Santuari, es farà la benedicció dels pans (més tard el repartiment) i es donarà pas a la tradicional missa que també anirà a càrrec de Joan-Enric Vives. Finalment, es preveu una ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa.