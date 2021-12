Vista la incidència covid a les escoles, què creus que caldria fer?

L'afectació covid sobre el sistema escolar segueix en augment, i ja són 196 les aules afectades. Des del Govern estan valorant les dades i estan calculant el percentatge precís d'alumnes que ja han estat contagiats per poder prendre una decisió al respecte. "Estem mirant el nivell de col·lapse d'aquesta bossa infectiva" per mirar si es pot transmetre molt més, ha manifestat el titular de Salut, qui no s'ha mostrat partidari d'avançar les vacances escolars de Nadal.