Visura Ciutadana demana impulsar un índex de preus de referència per regular els lloguers

Andorra la VellaVisura Ciutadana presenta un informe amb propostes per abordar la qüestió de l’habitatge a Andorra. Entre les recomanacions destaquen l’establiment d’un índex de preus de referència per regular els lloguers i limitar la inversió estrangera en el mercat immobiliari. A més, suggereixen que el finançament dels pisos socials no recaigui exclusivament en el Govern, sinó que una part de les noves construccions sigui destinada a aquesta finalitat. El document, que ha estat compartit amb el Govern i publicat al web de la Visura, espera ser discutit amb la ministra Conxita Marsol per explorar les seves implicacions i possibles accions a prendre.