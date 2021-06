Vives visita les instal·lacions de la Fundació Privada Tutelar

Andorra la VellaAquest dilluns 14 de juny, el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha visitat les instal·lacions de la Fundació Privada Tutelar d'Andorra acompanyat del president de la fundació, Josep Rodríguez Gutiérrez; de la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés; i de la gerent de la fundació, Carme Padreny.

La visita s'ha iniciat als locals dels Joves en inclusió on la coordinadora del programa, Eva Flotats Bernadó, ha informat el copríncep i a la ministra sobre el centre d'intervenció diürna altament especialitzat en el trastorn de l'espectre autista (TEA). El programa va adreçat a joves de 16 a 30 anys amb diagnòstic de trastorn de l'espectre autista amb alta o moderada necessitat de suport, que prèviament han estat valorats per la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA). El programa ha estat impulsat per la Fundació Privada Tutelar amb la col·laboració del ministeri d'Afers Socials. Concretament, s'ofereix un programa d'atenció integral i completament personalitzat per tal que els joves puguin adquirir habilitats i mantenir aquelles que han après en etapes anteriors, tenint en compte totes les esferes de la persona amb alta o moderada necessitat de suport i amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.

Posteriorment, Vives, juntament amb la ministra i el president i la gerent de la fundació s'han traslladat a les noves oficines de la seu de la Fundació Privada Tutelar. Finalment, el president i la gerent de la fundació han mantingut una reunió amb Vives i Pallarés en la qual han informat sobre l'activitat que desenvolupa la Fundació Privada Tutelar, a qui el copríncep ha volgut agrair el seu delicat treball de tutela i cura envers les persones més vulnerables. Especialment, per la missió de protegir les persones que han perdut capacitats, garantint-los una qualitat de vida des del respecte i la confidencialitat i, alhora, sensibilitzar la societat andorrana per a aconseguir la seva implicació i compromís, ha indicat Vives.