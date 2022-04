Creixen els dubtes sobre la salut de Putin

LondresLes imatges que es van difondre aquest dijous del líder rus, Vladímir Putin, en el moment d'anunciar al món "l'alliberament de Mariúpol " i donar l'ordre al seu ministre de Defensa, Serguei Xoigú, de no assaltar la planta siderúrgica d'Azovstal, on encara resisteixen entre mil i 2.000 combatents i on es refugien un nombre indeterminat de civils , han disparat les especulacions sobre l'estat físic del president de la Federació Russa. Unes especulacions que des d'institucions europees no es prenen a la lleugera, per bé que és impossible confirmar res, entre altres coses perquè de les visites recents d'Emmanuel Macron, Olaf Scholz i el canceller austríac Karl Nehammer a Moscou no n'ha sortit cap dada que reforci els rumors. Tot i així, podrien tenir fonaments.

A la fotografia que il·lustra aquest text es veu Putin amb un posat molt rígid i una cara que no reflecteix gens d'entusiasme, tot i que el moment hauria de ser-ho, ja que la quasi caiguda de Mariúpol representa, en principi, el primer triomf de la campanya militar del Kremlin. Però lluny de mostrar cap signe de joia, se'l veu lleugerament enfonsat sobre la butaca i molt tibat. Amb tot, els dos detalls més significatius són que en cap moment mou l'esquena i que la mà dreta roman constantment agafada a la cantonada de la taula. Per quina raó?

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F — Timothy Phillips (@TSJPhillips) 21 de abril de 2022

L'enregistrament de la trobada de Putin i Xoigú, que podeu veure íntegre en aquesta mateixa peça en la piulada que reproduïm del periodista i escriptor Timothy Phillips, permet comprovar que durant tota l'estona, poc més de deu minuts, Putin roman amb la mà en la mateixa posició. ¿Agafant la taula o potser intentant amagar que la mà li tremola sense control? Putin té alguna malaltia? Parkinson, potser? Si fos això, si la mà li tremolés, ¿no hauria bastat amb canviar els actors de posició davant de la càmera, situant Putin a la dreta de la pantalla i Xoigú a l'esquerra? D'aquesta manera la mà dreta quedaria en un segon pla. Però aquesta no és la posició més habitual amb què el Kremlin presenta Putin, tot i que també se'l veu en algunes imatges a la dreta i, fins i tot, escrivint amb la mà que suposadament li tremolaria.

De fet, al llarg dels anys s'ha especulat reiteradament sobre la salut del president rus, malgrat que ha aparegut en moltes ocasions participant en sessions de fotos jugant a hoquei sobre gel o practicant judo. Amb tot, un crític de Putin, Valeri Solovei, politòleg i antic cap del departament de relacions públiques de l'Institut Estatal de Relacions Internacionals de Moscou, va afirmar el novembre del 2020 que el president rus patia càncer i símptomes de la malaltia de Parkinson. La informació la va publicar el diari britànic The Sun, citant Solovei, que havia fet el comentari en una emissora de ràdio de Moscou, ara clausurada pel Kremlin. En el seu moment, Dmitri Peskov, l'encara portaveu de Vladímir Putin, va dir a l'agència Reuters que allò era "una ximpleria".

Escenes com la que podeu veure immediatament a continuació, però, tornen a rebatre la idea de la "ximpleria". Perquè en una trobada del 12 de març amb el president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, sembla que Putin s'agafa la mà dreta, potser perquè no li tremoli, tot i que instants després deixa d'agafar-se-la. Però com que és un enregistrament editat és impossible determinar res amb més precisió.

This tag doesn't rank very high: #putinparkinson

It seems that it has progressed quite a bit. Maybe the tag will climb in rankings? For a man capable of such atrocities there is surprisingly not much discussion about mental health.https://t.co/bXPXphVV1u — Harlad Farhage (@HarladF) 12 de marzo de 2022

Esteroides?

Sigui com sigui, en les últimes setmanes s'han publicat tota mena d'articles i especulacions sobre l'estat de salut de Putin. El Daily Mail, per exemple, ha arribat a vincular el comportament erràtic que l'hauria dut a decidir la invasió a la presa d'esteroides amb què lluitaria contra el Parkinson o algun tipus de càncer. A principis de març l'exministre d'Afers Exteriors del Regne Unit Lord David Owen va assegurar que Putin podria estar prenent-ne, amb el resultat que poden augmentar l'agressivitat d'una persona.

En declaracions a la BBC, Owen va dir: "Crec que la seva immunitat està compromesa, sigui pels esteroides corticals que li donen per a alguna altra malaltia o els que prenen les persones que fan aixecament de pesos". La possible immunodeficiència s'ha comentat també arran de les imatges de l'enorme taula amb què va aparèixer entrevistant-se amb Macron, a Moscou, el 15 de febrer. Però, per desfer una altra vegada aquesta teoria, hi ha les imatges de la visita que va fer amb Lukaixenko, al cosmòdrom de Vostotxni el 12 d'abril, o les de la trobada abans referida, també amb el president bielorús del 12 de març: no hi havia cap distància de seguretat.

Però, fins ara, el millor informe sobre la salut de Putin s'ha publicat a la web d'investigació russa Project Media, proscrita al país i dirigida des dels Estats Units per Roman Badanin. Com en el seu moment va informar l'ARA , va aparèixer l'1 d'abril. Oferia algunes dades rellevants que responien a les preguntes més secretes del Kremlin: qui tracta Putin i de què. El reportatge recull els antics problemes d'esquena del president rus, presumiblement relacionats amb una caiguda de cavall. "The Project pot afirmar amb certesa que, en almenys dues ocasions, Putin s'ha sotmès a una intervenció quirúrgica o a un procediment molt greu, molt probablement a la zona de l'esquena", s'hi llegeix. A més, detalla registres oficials que certifiquen que Putin ha estat cada cop més envoltat d'un gran nombre de metges: fins a 13 a la seva residència de Sotxi en determinats moments, també a finals del 2019. La investigació sosté igualment que aleshores va rebre la visita d'un equip de neurocirurgians. I també la de l'oncòleg especialitzat en càncer de tiroide Ievgeni Selivanov, que es va veure amb Putin 35 vegades durant un total de 166 dies.

Un altre dels detalls que aborda la informació són les desaparicions més llargues del president rus de l'escena pública: el novembre del 2012, del 5 al 15 de març del 2015, del 9 al 16 d'agost del 2017, el febrer del 2018 i del 13 al 29 de setembre de l'any passat. En tots aquests períodes, totes les imatges del president que s'han difós havien estat preenregistrades.

No és possible, doncs, extreure cap conclusió definitiva sobre la seva salut. Llevat que es faci cas a una piulada del mes de març de Louise Mensch, escriptora i antiga membre del Parlament britànic, en què es referia a un article escrit el mes anterior que suggeria que Putin podria amagar la malaltia.

My latest (free): It was first reported in 2020 that Vladimir Putin had Parkinson's. But last month, UK govt sources told me his disease is progressing rapidly - and Putin is paranoid enough to believe his own lies about Ukraine. https://t.co/BCRQzB9haP — Louise Mensch 🇺🇸🇺🇦 (@LouiseMensch) 10 de marzo de 2022

O potser l'única conclusió és que li agrada agafar-se a les taules, com mostra la imatge amb què es clou aquest text, presa el 21 de febrer, el dia en què va anunciar que reconeixia la independència de les repúbliques autoproclamades independents de Donetsk i Lugansk. La seva mà dreta no, però el món, aleshores, va començar a tremolar.