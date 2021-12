Vuit de cada deu llits d'hotel ocupats pel pont de la Puríssima

Andorra la VellaL'ocupació hotelera durant el pont de la Puríssima s'ha enfilat per sobre del 85%. Així es desprèn de les dades facilitades aquest dimecres per la Unió Hotelera (UHA), en les quals s'indica que les nits que van tenir una major afluència de turistes va ser la del 5 de desembre, quan es va registrar una mitjana del 97%. Les xifres també detallen que les ocupacions per zones, així, la vall central ha assolit entre el 3 i el 7 de desembre un 86,92%, la vall del Nord amb un 85,02%, i Encamp, Canillo i el Pas de la Casa amb un 84,44%.

El director de la patronal hotelera, Jordi Pujol, ha assenyalat que valoren molt positivament l'afluència de turistes durant el pont, tot afirmant que "són dades realment bones i més tenint en compte l'entrada en vigor del certificat Covid i les restriccions existents pocs dies abans de l'inici de la festivitat".

En aquest sentit, ha indicat que els volums d'ocupació que han registrat durant els darrers dies els fan ser "optimistes" en vista a les pròximes festes de Nadal i Cap d'Any, amb "l'esperança que la situació sanitària no empitjori".