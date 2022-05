La xarxa interurbana andorrana és més segura que la mitjana d’altres països

Andorra la VellaLa xarxa interurbana andorrana és més segura i té un menor risc que la mitjana d'altres indrets. En línies generals, les vies són segures per a vehicles però menys per a motocicles, vianants o ciclistes. Així s'extreu de l'informe IRAP que ha elaborat el RACC, en el qual s'indica que el 94,7% de la xarxa andorrana es qualifica amb tres estrelles o més per a ocupants de vehicle segons els barems internacionals. Concretament, en l'estudi s'han analitzat els 78 quilòmetres de la CG-1, CG-2 i CG-3.

El director de l'àrea de mobilitat del RACC, Cristian Bardají, ha informat que la xarxa IRAP és un programa internacional d'avaluació de carreteres, el qual té programes per regions i es troba actiu en més de 100 països i amb una influència en més d'un milió de quilòmetres de xarxa de carreteres. En el cas d'Andorra, s'ha aplicat l'EuroRAP, el qual consta d'una part reactiva i d'una proactiva, que és l'informe que s'ha efectuat a Andorra. "Es tracta d'un mapa d'estrelles que mesura el risc d'una infraestructura" sent cinc estrelles una carretera molt segura, ha indicat. Així doncs, Bardají ha comentat que aquesta metodologia calcula "la probabilitat d'accidents per motiu de la infraestructura", així com la probable severitat dels accidents.

De l'informe, s'extreu que dels 78 quilòmetres analitzats, poc més 4% tenen entre una i dues estrelles per a vehicles. En aquest cas, prop del 78% dels trams disposen de tres estrelles i la resta entre quatre i cinc. D'altra banda, quan es tracta de motocicletes, vianants o ciclistes, aquestes qualificacions disminueixen. Pel que fa a les motocicletes, prop d'un 30% reben un o dues estrelles; quant als vianants aquesta xifra supera el 30%; i en el cas dels ciclistes es troba per sobre el 40%. En aquest sentit, Bardají ha reiterat que es tracta d'una metodologia enfocada als vehicles, i que, per tant, les qualificacions per a vianants i ciclistes sempre surten inferiors.

Tal com ha explicat el tècnic de Mobilitat i Seguretat Viària del RACC, Joan Domingo, el projecte consta de cinc fases. La primera va consistir en la presa de dades i el treball de camp que es va fer mitjançant un vehicle del RACC acreditat amb un equip d'IRAP. Aquest vehicle, equipat amb tres càmeres, "dona una visió de 180 graus", ha detallat Domingo, afegint que, després, tota la informació es posa en una base dades en la fase dos. "Cada 100 metres es van codificant 64 atributs que serviran per codificar la classificació per estrelles", ha manifestat. Aquesta classificació es fa a través del software d'IRAP. El tècnic del RACC també ha comentat que les següents dues fases del projecte consisteixen en la creació d'un pla d'inversions per millorar la seguretat de les vies i en la implementació d'aquest pla. "Aquestes dues darreres fases ja són responsabilitat del Govern d'Andorra", ha expressat.

A partir de l'informe, segons ha indicat el director del departament de Mobilitat, Jaume Bonell, cal desgranar la informació per veure que és el que té un fonament directe sobre la seguretat viària. "La intenció final és poder avaluar el país sencer" amb els 430 quilòmetres de xarxa viària que hi ha al país, ha assegurat Bonell, qui ha avançat que a l'octubre s'intentarà fer aquesta anàlisi de la totalitat de les carreteres generals o d'una part, i ja més endavant, els túnels i les secundàries. Concretament, el cost d'aquesta primera fase ha estat inferior als 7.000 euros.

De fet, durant la presentació de l'informe, Bonell ha recordat el Pla Nacional de Seguretat Viària 2021-2030, que va en línia amb els objectius mundials de poder reduir les víctimes mortals per accidents en un 50% de cara el 2030 i poder tenir una mortalitat zero a les carreteres pel 2050. Finalment, el director de Mobilitat ha manifestat que conductes temeràries a les carreteres del país no poden ser tolerades i "menys que se'n faci difusió", assegurant que la policia està al darrere d'aquests fets.