Les xarxes socials com a eina per no sentir-se sol

Andorra la VellaUn estudi impulsat per Unicef a Andorra ha esclarit la realitat de les xarxes socials en relació amb els joves Segons l'estudi, 36,2% dels adolescents del país fan un ús problemàtic de les xarxes, un 60,5% les utilitza per fer amics i un 46,9% per no sentir-se sols. A més, hi ha més dades que reflecteixen les problemàtiques de l'era digital. Un de cada quatre infants i adolescents tenen discussions cada setmana a casa per l'ús de les tecnologies. Paradoxalment, el 40,9% informa que els seus pares acostumen a fer servir el mòbil durant els àpats familiars i només un 25,4% diu seguir normes a l'hora d'emprar-les. Els experts recomanen que es limiti les hores d'ús i els continguts als quals poden accedir, segons ha informat RTVA.