Xavier Cañada es compromet com a nou Raonador a ajudar els col·lectius més vulnerables

Andorra la VellaEl nou Raonador del Ciutadà Xavier Cañada ha jurat el càrrec aquest matí a Casa de la Vall davant del Síndic Carles Ensenyat. Cañada s’ha compromès a sortir del despatx per arribar a totes les parròquies i sobretot als col·lectius més vulnerables”. Substitueix Marc Vila en el càrrec i el seu mandat serà per sis anys. Ensenyat, durant la cerimònia, ha desitjat al nou Raonador que “Que et guiï la prudència, el diàleg, la temprança i l’ambició per millorar la societat”.