Un xoc frontal a la C-14 acaba amb la vida de dues persones i un nen de tres anys ferit greu

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 22 de gener de 2012, va ser notícia...

Dues persones han perdut la vida aquest diumenge a la tarda a la C-14 a l'alçada del municipi de Pinell del Solsonès. L'accident s'ha produït cap a les 15 hores, quan, per causes que encara es desconeixen, dos vehicles han col·lidit frontalment. En el mateix sinistre, un menor ha resultat ferit greu i ha hagut de ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.

Dues persones han mort aquesta tarda en un accident que s'ha produït cap a les 15 hores a al punt quilomètric 129 de la C-14, al terme municipal de Pinell del Solsonès.

Per causes que encara es desconeixen, dos turismes han col·lidit frontalment i com a conseqüència del xoc han mort dues persones. En el mateix sinistre un infant de tres anys ha resultat ferit de gravetat i ha estat traslladat amb l'helicòpter medicalitzat del SEM a l'hospital de Sant Pau de Barcelona. Dues persones més han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Arran de l'accident, la via ha quedat totalment tallada durant dues hores, registrant posteriorment retencions de més de 10 quilòmetres. En el sinistre, hi han intervingut 5 dotacions de Mossos d'Esquadra, 4 vehicles de Bombers de la Generalitat i 2 unitats i l'helicòpter medicalitzat del SEM.

El Servei Català de Trànsit ha informat que aquest accident mortal de la C-14 suposa el tercer d'aquest cap de setmana a la xarxa viària interurbana de Catalunya i la xifra de víctimes mortals s'eleva a cinc.