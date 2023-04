Els youtubers d'Andorra tributaran a Espanya com estrelles del rock o futbolistes

MadridHisenda continua amb la política de 'collar' els yotubers que han passat a viure a Andorra. Ha comunicat que a partir d'ara aplicarà als 'influencers' de les xarxes socials el mateix règim fiscal que a les estrelles de rock o els esportistes, que tributen a Espanya per les rendes de les seves actuacions o competicions al país. Hauran de pagar entre un 19% i un 24% de les rendes directes i indirectes generades pels espectacles que protagonitzin en territori espanyol.

Hisenda ja va advertir que aniria pels 'youtubers andorrans' amb múltiples mesures per evitar que hi hagi un efecte crida i perquè considera que el negoci el generen a Espanya. Això significa, entre altres coses, que hauran de pagar impostos a Espanya per les rendes que obtinguin dels espectacles que celebrin al país veí, entenent que és a Espanya on acostumen a celebrar shows o esdeveniments perquè és on tenen el seu públic principal, més enllà del mercat sud-americà.

Hisenda també està monitoritzant els moviments dels youtubers entre els dos països per constatar que passen en territori andorrà més de la meitat de dies de l'any. Tota l'operativa forma part del pla per desincentivar el canvi de residència per part de 'youtubers' i 'influencers'.,