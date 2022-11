Youtubers i esportistes se citen a Epizen per comentar els partits del Mundial en directe

Sant Julià de LòriaEls creadors de continguts de l'equip Five Media Clan i un grup d'esportistes professionals establerts al país, entre els quals el pilot de Moto GP, Àlex Rins, es donen cita al centre comercial Epizen per comentar, en directe, els partits del Mundial de futbol que se celebra a Qatar. El popular youtuber, GxlPaulinho, és el presentador de cada partit i qui condueix cada 'stream' en directe. L'acompanyen altres creadors de continguts com Agustin51, RickyEdit, Viruzz, Ampere o Julio Corbacho, i a banda de Rins, diversos jugadors del FC Andorra, com Adrià Altimira, Nico Ratti, Germán Valera i Adrià Vilanova.

Per als directes s'ha condicionat un espai al mateix centre comercial Epizen, amb sofàs, monitors de televisió, barra de so, il·luminació i diferents càmeres per poder anar intercanviant els angles durant els partits.

Els participants en la iniciativa s'aniran intercanviant en els diferents partits que es retransmetran de la fase de grups del Mundial. S'espera que els directes i tots els continguts que es generin al voltant de cadascun d'aquests generin milions de reproduccions, fent que el Grup Pyrénées esdevingui, a través de la marca Epizen, "en la primera companyia d'Andorra en entrar a Twitch de la mà d'alguns dels creadors de continguts més populars".

Durant els directes se sortejaran objectes com la cadira de gaming edició especial 'La Roja', samarretes de la selecció espanyola, del FC Andorra, pilotes oficials del Mundial de Qatar, guants del pilot Àlex Rins o rellotges GA-B2100C.