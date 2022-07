7.700 sancions de la Policia en mig any

Andorra la VellaEl Cos de Policia ha tancat el primer semestre del 2022 imposant un total de 7.706 sancions a conductors que han infringit alguna norma durant la conducció. Del total, 5.296 corresponen a sancions per excessos de velocitat mitjançant els diferents radars fixes distribuïts al llarg de la xarxa viària del territori, mentre que les 2.410 restants corresponen a altres infraccions relatives a la no utilització del cinturó de seguretat, a no dur vigent el distintiu de la ITV, o bé per utilitzar el telèfon mòbil al volant, entre altres casuístiques.

En comparació amb el mateix període de l'any passat, fins al 30 de juny del 2021, la policia va notificar 10.806 sancions. Això representa una davallada aquest 2022 del 28,7%. Si s'analitzen períodes anteriors, es pot veure com en tot el 2020 hi va haver 18.770 i al llarg del 2019 18.176.