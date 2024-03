Acusat d'intent d'homicidi el conductor de l'atropellament al Kapital

Andorra la VellaEl turista espanyol de 32 anys que va atropellar cinc persones a la sortida de matinada de la discoteca Kapital d'Andorra la Vella el 29 de març va ingressar a la Comella ahir a la tarda. Se l'acusa d'intent d'homicidi ja que, segons fonts properes al cas, les imatges mostrarien que la traçada del cotxe té com a objectiu intentar impactar en el grup de joves. La traçada posterior és per a fugir, tot i que va ser detingut poc després. La policia va posar-lo a disposició de la batllia ahir a les 13 hores. Un cop escoltada la declaració de l'acusat per part del batlle i amb els informes policials dels fets, es va decidir enviar-lo a la presó ahir a la tarda. A banda de l'intent d'homicidi hi ha el positiu en alcoholèmia i tòxics i la fugida. El copilot, turista espanyol de 28 anys, ha quedat en llibertat condicional amb càrrecs i cal recordar que se li va trobar una paperina de cocaïna amb 0,4 grams.

Inicialment se l'havia detingut per un delicte contra la seguretat en el trànsit en donar positiu a la prova d’alcohol, 1’40 g/l., i de tòxics, i presumpte autor d’un delicte contra la vida humana. La investigació posterior va fer que la policia pogués aportar proves a la fiscalia perquè el jove fos acusat d'intent d'homicidi. Es donava la circumstància que l'acusació era fonamental per al desenvolupament del cas. Sent turista, en cas que s'hagués decretat una llibertat provisional amb càrrecs el més probable és que el jove hagués marxat d'Andorra i difícilment podria ser-hi al judici. Aquesta situació, però podria donar-se igualment si se l'allibera amb càrrecs abans de la data de celebració de la vista oral.