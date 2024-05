Amenaça d'atropellar un agent en un despatx comunal de circulació

Andorra la VellaUn home es va presentar en el despatx de circulació d'un comú, Volia posar una queixa contra l'agent 5025 per un incident que hi havia hagut amb el seu vehicle. Els agents que estaven en el despatx li van dir que per aquest tipus de queixes l'havia d'atendre un sotsoficial i li van recomanar que anés a aparcar bé el cotxe ja que l'havia deixat en un lloc prohibit.

L'home va dir que no volia esperar i va decidir deixar un missatge a l'agent 5025. Literalment va dir "digui-li a l'agent 5025 que el passaré a sobre amb el meu vehicle, ell ja sap qui soc i si li passa alguna cosa que sapigueu que he sigut jo".

L'agent 5025 va manifestar renunciar a les accions civils i penals que li poguessin correspondre pels fets.

Va ser condemnat a dos mesos d'arrest nocturn condicional al fet que no entri en contacte amb l'agent de circulació 5025 durant un període de dos anys.