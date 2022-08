Les analítiques de la noia que va patir la punxada a Sant Julià no mostren res estrany

Andorra la VellaLes analítiques que s'han realitzat a Andorra de les mostres obtingudes de la noia que va patir una punxada a la festa major de Sant Julià no han revelat cap substància estranya. Així ho han explicat fonts properes a la policia que han indicat que quan es van prendre les mostres es van encarregar dues anàlisis. Les primeres dins d'Andorra que són les que ja han estat entregades. Les segones van ser traslladades a un laboratori espanyol especialitzat que té una capacitat de detecció molt més sensible. La complexitat d'aquestes proves fa que tardin entre un mes o un mes i mig en acabar-se i, per tant, encara queden diverses setmanes per aconseguir els resultats.

Les fonts consultades van indicar que és molt improbable que les anàlisis detectin cap substància perquè la punxada va ser un instant. Per aconseguir inocular qualsevol mena de substància en el cos es necessiten com a mínim uns cinc segons, segons els experts. Aquest no va ser el cas de les Festes de Sant Julià.