Espot afirma que l'objectiu de l'Acord d'Associació és "garantir la prosperitat econòmica i social d’Andorra"

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha emès un comunicat a través del seu compte d'Instagram destacant la importància d'associar-se amb la Unió Europea com una continuació lògica de la història del país. Espot ha assenyalat que aquesta associació segueix la línia marcada per governs anteriors, independentment dels colors polítics, que han apostat per la participació d'Andorra al Mercat Interior europeu.

Segons el cap de Govern, el futur de la societat andorrana passa per permetre que els joves puguin estudiar i treballar fora del país, i que les empreses i professionals puguin operar des d'Andorra a escala internacional. A més, destaca la importància de facilitar que empreses i professionals d'altres països puguin instal·lar-se al Principat amb garanties i seguretat jurídica per contribuir a la innovació i al valor afegit de l'economia del país.

L'Acord d'Associació amb la UE, segons Espot, és el resultat d'una visió de futur que ha estat impulsada pels successius governs durant més de 15 anys i que té com a objectiu assegurar la prosperitat econòmica i social d'Andorra i dels seus ciutadans. Aquesta aposta, segons l'executiu, és compartida per tots els governs.